انت الان تتابع بالفيديو.. "بيئة القنفذة" تُطلق حملة "أضحيتي" التوعوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 11:46 صباحاً

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، حملة "أضحيتي" التوعوية، بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. شملت الحملة الزيارة الميدانية لأسواق المواشي وتوعوية وتثقيف وإرشاد المربّين والمستفيدين عن كيفية اختيار الأضحية. وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي: إن البرنامج يهدف للتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية التمييز بين المواشي. وتتضمّن الحملة: التعريف بطرق اختيار الأضحية وضمان خلوّها من الأمراض، والطرق الصحيحة لحفظ اللحوم وسلامتها من التسمم، بالإضافة إلى حثّ المستفيدين على اختيار المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية؛ لما تتميز به من وجود طاقم مدرب وفق أعلى المعايير، وأطباء بيطريين؛ للتأكد من سلامة الذبائح حفاظًا على صحة الجميع. من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن حملة "أضحيتي" تنطلق في كل محافظات منطقة مكة المكرمة؛ لتحقيق أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعريف المجتمع بالأضحية السليمة. وأضاف: أنها تمت بمشاركة مجموعة من الكوادر الفنية البيطرية؛ حيث جرى تجهيز مواقع عدة في الأسواق التجارية وأسواق المواشي والمسالخ لهذا الغرض. ولفت "الخليف" إلى أنها تأتي بهدف إيصال رسالة تعريفية موجهة للمواطن والمقيم على حدّ سواء بالاشتراطات الصحية للأضحية، وتستهدف رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية، من خلال أهم المعايير الصحية والبيطرية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "بيئة القنفذة" تُطلق حملة "أضحيتي" التوعوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.