انت الان تتابع "آداب التصوير أثناء أداء مناسك الحج".. توضيح رسمي يحمل 4 سُبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق، أوضحت وزارة الحج والعمرة آداب التصوير أثناء أداء مناسك الحج، داعية إلى اغتنام بركة الأوقات، والتزوّد من الخيرات.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن آداب التصوير أثناء أداء مناسك الحج تشمل: "تجنب إطالة الوقوف، والابتعاد عن مسارات الطائفين، وتجنب عرقلة حركة السير، واحترام خصوصية الآخرين".

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