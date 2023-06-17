انت الان تتابع بينهم 5 أطفال.. مقتل 17 سودانيًّا بضربة جوية جنوب الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 11:49 صباحاً

قتل 17 سودانيًّا بينهم خمسة أطفال، في ضربة جوية في جنوب العاصمة الخرطوم، اليوم "السبت"؛ بحسب ما أعلنت إدارة الصحة في الخرطوم. وقالت الإدارة في منشور عبر "فيسبوك": "تعرّضت منطقة اليرموك بمنطقة مايو جنوب الحزام لقصف جوي سقط على إثره عدد من الضحايا المدنيين"؛ وفقًا لـ"رويترز". وأوضحت أن التقديرات الأولية لمجزرة اليرموك تشير إلي سقوط 17 قتيلًا من بينهم 5 أطفال ونساء ومسنّون، وتدمير 25 منزلًا.

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