"منظومة متكاملة".. 240 ألف طالب بعسير يتهيّؤون لاختبارات نهاية العام غدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 11:55 صباحاً

أتمّت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، من خلال 1250 مدرسة، استعداداتها لانطلاق الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الحالي، يوم غد الأحد، لأكثر من 240 ألف طالب وطالبة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات. وأكّد مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن الإدارة قد أقرّت خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتَي الإشراف التربوي "بنين وبنات"، ومكاتب التعليم، والإدارات المعنية، والتأكّد من جاهزيتها، بالإضافة إلى بثّ رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلبة نفسيًّا لأداء الاختبارات التحريرية والمتابعة الدائمة لأبنائهم وبناتهم طيلة فترة الاختبارات. وأضاف: أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارتَي الاختبارات والقبول "بنين وبنات"؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني، كما خصصت الإدارة هواتف استشارية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال مدة الاختبارات.

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