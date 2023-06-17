انت الان تتابع بعد اجتماعه مع "زيلينسكي".. وفد الوساطة الإفريقي يلتقي "بوتين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 1:15 مساءً

يتوجه الوفد الإفريقي بقيادة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، اليوم (السبت) إلى سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا؛ حيث يستقبله فلاديمير بوتين؛ وذلك غداة لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، للتوسط بين البلدين لوقف الحرب التي شنتها موسكو على جارتها منذ 24 فبراير 2022. وأكد الوفد ضرورة حصول وقف للتصعيد من الجانبين؛ إلا أن الرئيس الأوكراني رفض ذلك؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وقال "زيلينسكي" خلال مؤتمر صحافي مع القادة الأفارقة المشاركين في الوفد: "من الواضح أن روسيا تحاول مجددًا استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش؛ لكن روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم، لن نمنحها فرصة ثانية". وأضاف: "إن أي تفاوض مع روسيا الآن؛ فيما المحتل لا يزال على أرضنا؛ يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة". من جانبه، رحّب حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالوساطة؛ لكنه شدد على أن الحل العادل الوحيد هو الذي يعتبر روسيا المعتدي في هذه الحرب.

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