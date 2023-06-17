أوغندا.. مقتل 40 شخصًا في هجوم شنه مسلحون على مدرسة ثانوية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 1:31 مساءً

قُتِلَ 40 شخصًا على الأقل في مدرسة بغربي أوغندا على يد متمردين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية. ولا يزال ثمانية أشخاص آخرين في حالة حرجة عقب الهجوم على مدرسة "لوبيريها" الثانوية في مدينة "مبوندوي". ومن بين القتلى تلاميذ كانوا يقيمون في سكن الطلاب بالمدرسة. وتُلقَى اللائمة في الهجوم الذي وقع الجمعة على القوات الديمقراطية المتحالفة؛ وهي جماعة أوغندية تتخذ من جمهورية الكونغو الديمقراطية مقرًّا لها. وأضافت أن الجنود يلاحقون المجموعة التي فرّت باتجاه حديقة "فيرونغا" الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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