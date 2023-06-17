فيصل بن فرحان يصل إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت، إلى ⁧طهران⁩ في زيارة رسمية، والتقى نظيره حسين أمير عبداللهيان، وقال: سأنقل دعوة الملك سلمان وولي العهد للرئيس الإيراني لزيارة المملكة.

وتعدّ زيارة بن فرحان إلى إيران، هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي منذ سنوات، وعقب إبرام اتفاق المصالحة وعودة العلاقات بين البلدين.

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