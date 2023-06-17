انت الان تتابع أبحروا من ليبيا على قارب متهالك.. منظمة إسبانية تنقذ 117 مهاجرًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 2:37 مساءً

أعلنت منظمة أوبن آرمز الخيرية الإسبانية، أنها أنقذت 117 مهاجرًا، اليوم (السبت)، كانوا على متن قارب خشبي متهالك أبحر من ليبيا في أحدث رحلة عبور للبحر المتوسط محفوفة بالمخاطر. وأوضحت المنظمة في بيان، أن معظم من انتشلتهم من إريتريا والسودان وليبيا، ومنهم 25 امرأة وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات؛ وفقًا لـ"رويترز". وأضافت أن عملية الإنقاذ جرت في المياه الدولية على بُعد 30 كيلومترًا قبالة الساحل الليبي، بعد أن غادر القارب ميناء صبراتة تحت جنح الظلام الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش.

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