انت الان تتابع وفاة "عبدالرحمن العتيبي" وتشييع جنازته بأم الحمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توفي عبدالرحمن بن صالح بن موطان العتيبي، وشُيّعت جنازته ظهر الجمعة، من جامع الملك خالد بأم الحمام.

ويستقبل ذوو الفقيد -رحمه الله- العزاء، اليوم السبت، في منزل ابنه صالح بن عبدالرحمن، بحي الرائد من بعد صلاة العصر، حتى الساعة العاشرة والنصف. كما يقام عزاء غدًا الأحد، بديوان الفقيد -رحمه الله- في قصور بن موطان.

أيضًا يتقبل أبناء "عبدالرحمن"، التعازي بالاتصال على الأرقام: صالح عبدالرحمن: 0577666666 مصلح بن عبدالرحمن: 0501100811 سيف بن عبدالرحمن: 0546888881 فواز بن عبدالرحمن: 0551422010 متعب بن عبدالرحمن: 0533339345

أسرة تحرير "الخليج 365" تقدم العزاء والمواساة لأبناء الفقيد؛ سائلين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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