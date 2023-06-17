الحَكَم عمر الجمل يشارك في إدارة مباراة اليابان وأوزبكستان في كأس آسيا للناشئين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 2:40 مساءً

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشاركة الحكم عمر الجمل في إدارة مباراة اليابان مع أوزبكستان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند. وقال الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر موقع "تويتر": "شارك الحكم المساعد عمر الجمل اليوم ضمن طاقم حكام مباراة منتخبي اليابان وأوزباكستان في كأس آسيا تحت 17 عامًا". يشار أن المواجهة التي احتضنها ستاد "راجامانغالا" في بانكوك اليوم السبت، انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لهدف.

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