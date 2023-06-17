"اليحيى" يقف على سير العمل بجوازات منفذ البطحاء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 3:30 مساءً

وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على سير العمل في جوازات منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية. يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وحتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية. وحث "اليحيى" منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.

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