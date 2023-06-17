كم سيتقاضى حكيم زياش في حالة توقيعه لنادى النصر؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 3:54 مساءً

كشف الصحفي "بن جاكوبس" عن ترحيب المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، بفكرة الانتقال للعب في النصر؛ مشددًا على أن المحادثات بين الطرفين ستُجرى في لندن. وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن النصر يرغب في التعاقد مع "حكيم"، وأن اللاعب يفكر بجدية في العرض المقدم له؛ خاصة وأنه سيلعب بجانب كريستيانو رونالدو، إضافة إلى أن هذه فرصة رائعة للاعب المغربي لاغتنامها. وأوضح الصحفي الذي يعمل في "CBS sports" أن "زياش" يمكنه كسب أجر يصل إلى 30 مليون يورو سنويًّا، في حالة إتمام الاتفاق، والانضمام إلى النصر خلال الموسم الجديد. ويلعب حكيم زياش البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي تشيلسي الإنجليزي منذ 2020، قادمًا من نادي إياكس الهولندي، الذي لعب له لمدة 4 سنوات.

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