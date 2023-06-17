انت الان تتابع زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جزيرة بابويان في الفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 4:22 مساءً

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزيرة بابويان في الفلبين. وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل في بيان، بأن مركز الزلزال يقع على عمق 100 كيلومتر تحت سطح البحر. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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