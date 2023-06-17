انت الان تتابع "الخارجية": السعودية تُدين الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة غربي أوغندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 4:39 مساءً

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة غربي أوغندا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وجددت الوزارة رفض المملكة التام لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أوغندا حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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