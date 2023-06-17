انت الان تتابع "بوتين": منفتحون على الحوار مع من يريد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 4:56 مساءً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء قادة وفد الوساطة الإفريقية في سان بطرسبرج، اليوم (السبت): "نحن منفتحون على إجراء حوار بناء مع كل من يريدون السلام على أساس مبادئ العدالة ومراعاة المصالح المشروعة للطرفين". وأضاف: "إن موسكو تثمن الموقف المتوازن، الذي اتخذته الدول الإفريقية بشأن النزاع في أوكرانيا"، وفقاً لـ"فرانس برس". من جانبه، بين رئيس جزر القمر غزالي عثماني أن الحرب لا تؤثر فقط على روسيا وجوارها، بل على العالم بأسره. وخاطب "بوتين" قائلاً: "لقد جئنا إلى هنا للاستماع إليك، ولتشجيعك على الدخول في مفاوضات لإنهاء هذه الحرب". وأضاف "عثماني": "إن الوساطة الإفريقية ستكون وساطة من أجل السلام، ونأمل أن يتخذ الرئيس بوتين مسار السلام". وتوجه الوفد الإفريقي بقيادة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم إلى سان بطرسبرج، للقاء "بوتين"، بعدما رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرض الوساطة.

كانت هذه تفاصيل خبر "بوتين": منفتحون على الحوار مع من يريد السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.