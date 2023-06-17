انت الان تتابع "ملاطم عذبة" يحقق انتصارًا جديدًا.. في ميدان الملك خالد بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حققت إسطبلات عذبة للسباقات، انتصارًا جديدًا، في الشوط السابع بالحفل الثامن عبر الجواد "ملاطم عذبة" إنتاج عذبة للسباقات، والعائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز في الشوط المخصص للجياد العربية الأصيلة لمسافة الميل، وهو الانتصار الثاني في السجل السباقي للجواد "كفو عذبة"، وحل ثانيًا الجواد "قولد عامر" العائد لرفاعي الغريبان، كما حل ثالثًا الجواد "فاريتز الجازي" العائد لإسطبلات الغريفة؛ وذلك في ميدان الملك خالد بالطائف.

كانت هذه تفاصيل خبر "ملاطم عذبة" يحقق انتصارًا جديدًا.. في ميدان الملك خالد بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.