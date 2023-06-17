انت الان تتابع وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية في طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 5:28 مساءً

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة الإيرانية طهران. وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم. حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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