أخضر السيدات يخسر وديته الثانية أمام منتخب أندورا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 5:29 مساءً

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات مواجهاته الودية الثانية، في ختام معسكره الخارجي المقام حالياً في مدينة جيرونا الإسبانية من أمام منتخب أندورا (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت على ملعب Estadi Municipal De Peralada . وتعد هذه الخسارة الثانية لأخضر السيدات من أمام نظيره منتخب أندورا، حيث كان قد انهزم بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الاثنين الماضي . وشهدت المباراة حضور سفير المملكة في إسبانيا، السفير عزام اليقين، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بن بهنان. ودخلت المديرة الفنية للمنتخب السعودي الفنلندية روزا لابي سيبالا المباراة بتشكيلة مؤلفة من: سارة خالد، تالة الغامدي، رغد مخيزن، لين محمد، بيان صدقة، لانا عبدالرزاق، داليا أبو لبن، سارة حمد، نورة إبراهيم، أميرة أبو السمح، البندري هوساوي.

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