السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي على رادار الأهلي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 5:34 مساءً

كشف الصحفي "سانتي أونا" عن دخول نادي الأهلي في مفاوضات؛ للتعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال الصحفي الذي يعمل في "فوت ميركاتو" الفرنسية إن الأهلي على وشك التعاقد مع لاعب آخر في الدوري الإنجليزي؛ إذ بدأ اتصالاته بالفعل بممثلي تشيلسي؛ لبحث إمكانية الحصول على خدمات الحارس السنغالي، الذي تحوم الشكوك حول مستقبله مع تشيلسي بعدما خسر مكانه في التشكيل الأساسي للبلوز الموسم الماضي لصالح زميله كيبا أريزا بالاجا. الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ذكرت خلال الأيام الماضية أن الأهلي مستعد لتقديم عقد أيضًا للجزائري رياض محرز لمدة 3 سنوات، وأنه سيقدم له راتبًا يزيد على 30 مليون دولار سنويًّا. ويلعب إدوارد ميندى (31 عامًا) لنادي تشيلسي منذ 2020 قادمًا من ستاد رين الفرنسي، الذي لعب له لمدة موسم واحد، كما يشارك مع المنتخب السنغالي منذ 2018.

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