شكرا لقرائتكم طقس السعودية اليوم السبت .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة في 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، من حالة طقس السعودية المتوقعة، اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

وقال المركز في بيان: “الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة”.

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طقس السعودية اليوم السبت

وأشار المركز في بيانه حول حالة الطقس في السعودية، إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة والجزء الجنوبي لمنطقتي الرياض والشرقية.

طقس السعودية اليوم فى منطقة عسير

وحذر حساب المركز الوطنى للأرصاد عبر حسابه الرسمي على تويتر، من حالة طقس السعودية فى منطقة عسير (المجاردة ، بارق ، رجال المع، محايل)، والتى من المتوقع أن تشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، مشيرًا إلى نشاط فى الرياح السطحية – تساقط البرد – سيول – انعدام فى الرؤية.

طقس السعودية فى منطقة الحدود الشمالية

نبه المركز عبر تويتر، من طقس منطقة الحدود الشمالية (طريف)، موضحًا تعرض المنطقة لحالة من الرياح النشطة المحملة بالأتربة، تصاحبها شبه انعدام فى الرؤية – ونشاط فى الرياح السطحية.

طقس السعودية وحركة الرياح السطحية

أوضح مركز الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أنها شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.