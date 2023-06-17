شكرا لقرائتكم المدارس السعودية جاهزة لاختبارات الفصل الدراسي الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تنطلق، غدًا الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ، والتي تستمر 4 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات السعودية، ما عدا عددًا من مدارس منطقة مكة المكرمة التي خاض طلابها الاختبارات في وقت سابق نظرًا لظروف موسم حج 1444هـ.

اختبارات الفصل الدراسي الثالث

وأعلنت جميع الإدارات التعليمية جاهزية واستعداد مدارسها لاستقبال الطلاب والطالبات غدًا الأحد؛ لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444هـ، وذلك بتوفير البيئة الملائمة لأداء الاختبارات.

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إنهاء الاستعدادات

وأكدت إدارة تعليم جازان، إنهاء استعداداتها لانتظام أكثر من 163 ألف طالب وطالبة على مقاعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث.

من جانبها، أوضحت إدارة التعليم بمحافظة الليث، أن توقيت الاختبارات (الفترة الأولى) في تمام السابعة صباحًا.

توجيهات ونصائح

فيما ذكرت إدارة تعليم الرياض عددًا من التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالاختبارات، تضمنت الحرص على الحضور المبكر بوقت كاف قبل موعد الاختبار، والتأكد من زمن ومكان الاختبار، والاستعانة بالله والتوكل عليه مع المحافظة على الهدوء مع بدء الاختبار، وقراءة الأسئلة بعناية قبل الإجابة، والمراجعة المتأنية لورقة الإجابة قبل تسليمها، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وتتابع وزارة التعليم تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له؛ مؤكدةً على المدارس أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي تمهيدًا لإعلان النتائج الخميس المقبل.