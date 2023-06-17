شكرا لقرائتكم وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 17 إلى تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشر إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، تحمل على متنها 90 طنًا من المواد الطبية.

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الطائرة الإغاثية

تأتي هذه الطائرة الإغاثية ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.