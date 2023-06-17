مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.

تفاصيل المخالفات

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن” إنه تم القبض على 7 مقيمين ووافد زائر ظهروا في محتوى مرئي متداول أثناء مشاجرة جماعية بأحد الأماكن العامة لخلاف سابق بينهم بمكة المكرمة.

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وفي جازان، تم ضبط مواطنين و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية حيث قاموا بترويج 91802 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر، وهواتف متنقلة.

وألقت شرطة الجوف القبض على مواطنين روجا مادة الإمفيتامين المخدر، كما ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة.

وضبطت شرطة مكة المكرمة مقيمًا من الجنسية المصرية قام بترويج لحملات حج وهمية وبيعه أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مروجو المخدرات

وضبطت الإدارة العامة للمرور 4 مواطنين قاموا بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخفية في مركبة يقودها أحدهم.

كما ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية قاما بترويج مادة الشبو المخدر ومادة الكوكايين المخدر.

فيما ضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مقيمًا من الجنسية السورية قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، أما شرطة المنطقة الشرقية فألقت القبض على مواطن كويتي اعتدى على آخر من الجنسية ذاتها بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بحوزته، موضحة أن الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة.

وفي تبوك، تم ضبط 6 مواطنين اتخذوا منزلًا مزودًا بكاميرات مراقبة كوكر للترويج لمادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين.

وألقت شرطة منطقة الجوف على 3 مواطنين قاموا بترويج مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.