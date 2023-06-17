اتحاد الهجن يفتح باب التسجيل في سباق المفاريد غدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 6:23 مساءً

أعلن الاتحاد السعودي للهجن اليوم فتح باب التسجيل للسباق الثاني من المرحلة الأولى في سباق المفاريد 2023م، الذي يقام يوم السبت 24 يونيو الجاري. ويبدأ التسجيل في السباق الثاني يوم الأحد 18 يونيو حتى الخميس 22 من الشهر ذاته في ميادين الطائف وتبوك وحائل ونجران. ويستضيف ميدان الطائف المرحلة النهائية التي تُقام في الـ15 من يوليو المقبل، ويكون التسابق فيها خلال 15 شوطًا. ويحصل صاحب المركز الأول رئيسي بكار مفاريد ورئيسي قعدان مفاريد على 100.000 ألف ريال وكأس البطولة، وباقي الأشواط على 10.000 ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 20.000 ريال في أشواط البكار والقعدان المفاريد، و5000 ريال للأشواط الأخرى، فيما ينال صاحب المركز الثالث 7000 ريال لأشواط البكار القعدان مفاريد، و3000 ريال لبقية الأشواط، أما صاحب المركز الرابع فينال 6000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و2000 ريال لبقية الأشواط، وبينما ينال صاحب المركز الخامس 5000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و1000 ريال لبقية الأشواط. وكان السباق الأول من المرحلة الأولى قد شهد مشاركة 3471 مطية بإقامة 88 شوطًا في ميادين الطائف وتبوك وحائل ونجران.

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