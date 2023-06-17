أخضر الناشئين يفتح ملف مواجهة طاجيكستان في كأس آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 6:51 مساءً

عاود المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم السبت تدريباته في مدينة تشونبوري بتايلاند، وذلك بعد مباراته أمس الجمعة أمام منتخب أستراليا، التي انتهت بفوز "الأخضر" بنتيجة 2-0، ضمن منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023. وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم بحضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم. وقسَّم المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد اللاعبين إلى مجموعتين، أدت الأولى التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه مناورة مصغرة؛ لتختتم الحصة بمران على الكرات الثابتة. ويواصل المنتخب السعودي غدًا الأحد، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب طاجيكستان بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023. يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الثالثة" في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات (أستراليا، طاجيكستان والصين).

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