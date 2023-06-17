انت الان تتابع المملكة وأمريكا تعلنان: اتفاق جديد على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 7:28 مساءً

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة (18 - 21 يونيو)، بدءًا من الساعة الـ(6) صباحًا بتوقيت الخرطوم. وفيما يأتي نص البيان المشترك: "تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة (من 18 إلى 21 يونيو)، بدءًا من الساعة الـ(6) صباحًا بتوقيت الخرطوم. واتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيَّرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة، وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان. وفي ضوء مؤتمر المانحين الإنساني يوم (19 يونيو) دعا المسهِّلان الطرفَين إلى النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار، وتوقُّف حدة العنف. وفي حال عدم التزام الطرفَين بوقف إطلاق النار لمدة (72) ساعة سيضطر المسهِّلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة.

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