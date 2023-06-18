تقارير: حكيم زياش يقترب من الانضمام للنصر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 8:20 مساءً

كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر وضع النجم المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، ضمن قائمة أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأشارت إلى أن الدولي المغربي بات قريبًا من الانتقال إلى نادي النصر، ليرافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق خلال الموسم المقبل. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن المفاوضات بين ناديي النصر وتشيلسي بشأن زياش بدأت بالفعل، مشيرة إلى أن وفدًا من نادي النصر يتقدمه رئيس النادي سيصل إلى لندن لإقناع اللاعب المغربي بالانتقال إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأضافت أن العرض السعودي يغري زياش بخوض أول تجربة خارج الملاعب الأوروبية، واللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق، خصوصًا أنه يعاني بسبب عدم إيجاد مكان له في تشكيلة تشيلسي. ويرتبط زياش البالغ عمره 30 عامًا، بعقد مع نادي تشيلسي يمتد حتى العام 2025، لكن الدولي المغربي يرغب في الرحيل وأخذ فرصة في نادٍ آخر وقد يسمح له النادي الإنجليزي بذلك في حال حصوله على عرض مناسب.

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