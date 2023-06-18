انت الان تتابع في أول أيام الاختبارات.. مدارس "تعليم المجمعة" تستقبل 35 ألف طالب وطالبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 9:22 مساءً

تستقبل إدارة التعليم بمحافظة المجمعة اليوم الأحد أكثر من 35000 طالب وطالبة من المراحل الثلاث "الابتدائية والمتوسطة والثانوية" في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444هـ. وبدأت مدارس تعليم المجمعة في وقت مبكر الاستعدادات لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث لهذا العام 1444هـ، وتهيئة الأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة دون الشعور بالرهبة والخوف، وتقديم العديد من النصائح والتوصيات التي تعزز الثقة لديهم، وتساعدهم على الاستذكار الجيد؛ لتمكينهم من أداء الاختبارات على أكمل وجه، وفي أجواء مثالية. وتحظى الاختبارات بمتابعة مباشرة من مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، وذلك وفق خطة معدة لذلك، والرفع بتقارير يومية مع بدء الاختبارات، ومعالجة ما قد يطرأ من تحديات تتعلق بالاختبارات، وفق خطط تم إعدادها لضمان انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الثالث بكل تميُّز وإبداع.

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