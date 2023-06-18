بقيادة النجم كريستيانو رونالدو.. البرتغال تُعزِّز صدارتها بثلاثية في مرمى البوسنة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 9:53 مساءً

عزز المنتخب البرتغالي صدارته للمجموعة العاشرة بتغلبه على ضيفه منتخب البوسنة بثلاثية نظيفة أمس السبت، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب "النور" في العاصمة لشبونة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024. افتتح نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا باب التسجيل للبرتغال في الدقيقة الـ44، وأضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة الـ77، قبل أن يضيف اللاعب نفسه في الدقيقة الـ(90+3) الهدف الثالث من عمر المباراة. وبهذه النتيجة رفعت البرتغال رصيدها إلى 9 نقاط من 3 مباريات بعد أن حققت فوزها الثالث تواليًا متقدمة على سلوفاكيا الثانية (7 نقاط)، التي تغلبت خارج أرضها على أيسلندا (2-1). وفي المقابل تجمد رصيد البوسنة عند 4 نقاط في المركز الرابع.

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