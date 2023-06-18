نشاط لرياح البوارح مسببة إثارة للأتربة والغبار في مناطق عديدة اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 5:11 صباحاً

يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ بينما يكون معتدلًا في المرتفعات الجنوبية الغربية. وهناك زخات رعدية من الأمطار متوقعة على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة تشمل عسير وجازان والباحة. وتكون الرياح شمالية نشطة في أجزاء من المنطقة الشرقية تثير هذه الرياح الغبار والأتربة.

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