فرنسا.. 3 قتلى بينهم عسكريان في تحطم طائرة خفيفة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 5:27 صباحاً

لقي ثلاثة أشخاص بينهم عسكريان مصرعهم، السبت، في تحطم طائرتهم الخفيفة في منطقة جبلية جنوب فرنسا، حسبما أعلن الجيش والنيابة الإقليمية. وأفاد النائب العام الإقليمي باتريس كامبيرو؛ لوكالة فرانس برس، بأنه تمّ فتح تحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة قرب قرية غونفارون في مقاطعة فار بجنوب فرنسا. وتوجّه محققون جنائيون وشرعيون إلى مكان الحادث. وأعلنت القيادة الجنوبية للجيش الفرنسي، أن اثنين من الضحايا الثلاثة عسكريان يعملان في قاعدة تدريب فوج المروحيات القتالية الثاني القريبة من مكان الحادث. وذكرت الحماية المدنية، في وقتٍ سابق، أنها تلقت نداءً بشأن حادث طائرة أدّى إلى اندلاع حريقٍ في الغطاء النباتي المحيط وتمّ إخماده بسرعة. وأضافت، أنه تمّ تحديد مكان الطائرات بمساعدة مروحيات إطفاء.

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