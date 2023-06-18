شاهد.. حريق بارتداد محل بالرياض ينتج عنه احتراق مركبتين و"المدني" يخمده

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن حريقاً شبّ في ارتداد محل تجاري بالرياض ونتج عنه احتراق مركبتَيْن.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها على "تويتر"، تقول: "مدني الرياض يخمد حريقاً في ارتداد محل تجاري، نتج عنه احتراق مركبتَيْن، ولا إصابات".

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