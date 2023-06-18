انت الان تتابع "الحج" تؤكّد أهمية المحافظة والحرص على "الوثائق الرسمية وحفظها من التلف والضياع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى العناية بوثائقهم الشخصية ومستنداتهم الشخصية والحرص على إبرازها عند الطلب.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، تقول: أخي الحاج: نشكر اهتمامك، ونقدّر لك تعاونك، وثائقك الشخصية ومستنداتك الرسمية مهمة؛ لذلك احرص على "حفظها من التلف، وحمايتها من الضياع، وإبرازها عند الطلب".

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