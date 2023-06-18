"الندوة العالمية" تؤسس مركزًا تنمويًّا تعليميًّا في "سيما رانج- جاوى الوسطى" بإندونيسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 7:18 صباحاً

وضع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إندونيسيا، حجر الأساس لبناء مركز تعليمي تنموي جديد في منطقة (سيما رانج- جاوى الوسطى) التي تبعد عن العاصمة جاكرتا بـ(483) كم. ويخدم المركز (190) أسرة من سكان المنطقة، ويقدم لهم العديد من الاحتياجات الحياتية المتنوعة، ويضم بئرًا سطحية يوفر المياه الصالحة للشرب، ومسجدًا، وفصولًا دراسية، تُسهم في تعليم أبناء المنطقة، كما يضم دورات مياه وغرفًا إدارية ووقفًا خيريًّا. وأشاد مدير مكتب الندوة في إندونيسيا (آنج سواندي) بالعلاقات الأخوية بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وثمّن جهودها حكومة وشعبًا في دعم هذه المشروعات الهادفة التي تحتاجها كثير من المناطق في إندونيسيا، كما عبّر الأهالي عن فرحتهم الغامرة بهذه المبادرة، وسألوا الله تعالى أن يُدِيم الأمن والرخاء على المملكة ويحفظ استقرارها في ظل قيادتها التي لا تدّخر وسعًا في دعم العمل الخيري والإنساني في كل مكان.

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