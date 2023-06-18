بأكثر من 2200 ممارس صحي.. "الهلال الأحمر" تُكمل استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن

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محمد بن مسعود - الدمام - أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للحجاج خلال موسم الحج 1444هـ.

وكشفت الهيئة عن وجود أكثر من 2200 ممارس صحي و2300 متطوع و240 سيارة إسعاف و100 آلية خفيفة و3 طائرات مروحية موزعين لخدمة ضيوف الرحمن.

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