انت الان تتابع 6 أمراض تجّنب فيها الدهون الحيوانية.. "النمر" ينصح مَن يعاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 7:41 صباحاً

قدّم ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ نصيحة عامة لمَن يعاني بعض الأمراض، كما نصح مَن لا يعاني. وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على "تويتر"، يقول: أنصح من يعاني "السمنة، وارتفاع الدهون الثلاثية، وارتفاع الكوليسترول، وجلطات القلب، وعدم ممارسة الرياضة اليومية، والتدخين، بالإقلال من الدهون الحيوانية". وأضاف: "أمّا مَن لا يعاني أيّاً مما الخليج 365َ، فلا حَرَج عليه باعتدالٍ".

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