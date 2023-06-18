انت الان تتابع بـ10 مليارات ريال.. "الفنار" تستثمر في "مشروع نيوم" لتطوير وبناء وتشغيل 5 مجمعات سكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تساهم الفنار العالمية للتطوير، إحدى شركات مجموعة الفنار، في دعم مشاريع نيوم الطموحة؛ من خلال استثمارها 10 مليارات ريال لتطوير وبناء وتشغيل خمس مجمعات سكنية مؤقتة في نيوم بالمملكة.

وتعتبر القيمة الإجمالية للمشروع أكثرَ من 21 مليار ريال سعودي؛ مما يجعلها واحدة من أكبر الشراكات الدولية لمشاريع البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص؛ حيث سيوفر المشروع مرافق عالية المستوى للقوى العاملة في مناطق مختلفة من نيوم؛ بما في ذلك مدينة أوكساچون.

ومنذ إتمام الإغلاق المالي مع ثلاثة بنوك تجارية كبرى، وهي بنك الرياض والأول ومصرف الإنماء؛ أكملت الفنار المرحلة الأولى من المشروع، وأحرزت تقدمًا كبيرًا في تنفيذه، كما سيستوعب المشروع أكثر من 50 ألف نسمة على مساحة 4 ملايين م2؛ حيث تتميز المجتمعات ذات التصميم الدقيق بتقنيات متقدمة للبناء والصيانة، بالإضافة إلى بيئة سكنية مستدامة من خلال توفير مرافق محوسبة لإدارة النفايات، وحلول معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات لتوليد الطاقة الشمسية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس صباح المطلق، نائب رئيس مجلس إدارة الفنار: "فخورون بمساهمتنا في دعم مشاريع نيوم الملهمة التي هي نتاج طموحات المملكة ورؤيتها 2030، وبحلولنا المبتكرة والمستدامة وخبرتنا التي امتدت لعقود نسعى للتحسين من مستقبل العيش الحضري بما يتماشى مع نهجنا المتمثل في الالتزام بتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة مع مراعاة الاستدامة".