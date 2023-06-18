جدة وجازان قمتان للرطوبة.. درجات الحرارة بالمملكة: أبها الأدنى ومكة الأعلى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 7:47 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة 47 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: "مكة المكرمة 47 مئوية، وعرفات ومزدلفة 46 درجة، والصمان 45 مئوية، تليها الدهناء وحفر الباطن، 44 درجة مئوية". وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ19 مئوية، تليها القريات 20 درجة وطريف 21 مئوية.

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