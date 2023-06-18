انت الان تتابع أراض زراعية وسكنية.. "السعدون" تطرح مزادها "وجهة الرياض" بمساحات مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 7:47 صباحاً

تطرح شركة السعدون العقارية، مزاد "وجهة الرياض" الذي يحتوي على أراضٍ زراعية وسكنية متنوّعة ومميّزة للمستثمرين والمطوّرين ورجال الأعمال. ويضم المزاد طرح أراضٍ زراعية تبدأ مساحاتها من 43,446 م2 بملهم، وسكنية في حريملاء من مساحة 660 م2، ويُقام المزاد بفندق شيراتون الرياض الإثنين 10 / 7. ويحتوي المزاد كذلك على أراضٍ زراعية شمال مدينة الرياض مقابل مخطط الخير وبالقرب من طريق صلبوخ في بلدة ملهم تبدأ مساحاتها من 43,446 م2 وتبعد عن طريق الملك سلمان 30 دقيقة، وعن مستشفى قوى الأمن الجديد 20 دقيقة، وعن مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية 20 دقيقة، وعن مخطط درة الرياض 16 دقيقة. ومن أبرز الأراضي المطروحة للبيع بملهم أرض زراعية بمساحة 49,400 م2 تطل على 4 شوارع عرض 40م حسب صك العقار، كما احتوى المزاد على قطع سكنية في حريملاء بمساحات تبدأ من 660 م2. يُقام المزاد تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ. يُذكر أن "السعدون" تتميّز بمزاداتها المتنوّعة من سكني أفراد ومجمعات ومراكز تجارية وأراضٍ خام. ويمكن الاطلاع على كُتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط الآتي: https://alsadoun.sa/mazad-wght-alriyadh/ أو الاستفسار هاتفياً عبر (920003852)، و(0555259495).

كانت هذه تفاصيل خبر أراض زراعية وسكنية.. "السعدون" تطرح مزادها "وجهة الرياض" بمساحات مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.