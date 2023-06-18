انت الان تتابع تحديات وحلول.. "خطط المسار الإلكتروني" في اجتماع لـ"الحج" و"مطوفي العرب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عقدت وزارة الحج والعمرة، أمس، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية "إكرام الضيف، ورحلات ومنافع"، عن الخطط المستقبلية لتطوير المسار الإلكتروني في المواسم المقبلة، بحضور وفد من وزارة الحج والعمرة؛ وذلك في مقر الشركة.

وأوضح مستشار وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج المهندس محمد عقاد، أن المسار الإلكتروني يتطور من عام لآخر؛ مؤكدًا أن شركات الطوافة من شركاء وزارة الحج، في تطوير مستمر للمسار الإلكتروني.

وأضاف أن الاجتماع ناقش جدول الأعمال فيما يتعلق بالمسار الإلكتروني، بجانب أهمية سرعة إنجاز التفويضات وإنهاء إجراءات الحجاج المتوفين في المستشفيات واستخراج شهادات الوفاة، والتأكيد على أهمية جودة الخدمات منذ وصول الحاج حتى أداء مناسكه وانتهاءً بمغادرته للأراضي المقدسة.

وأشار "عقاد" إلى أن الاجتماع ركّز في محاوره على تقديم الخدمة المناسبة لحجاج تأشيرات المجاملة، وحل بعض التحديات التي تواجه موضوع الاستضافة والاستقبال والسكن، ومناقشة بعض الصعاب التي يمكن مواجهتها أثناء التشغيل، وإيجاد الحلول المناسبة لها باستخدام المسار الإلكتروني، بجانب بعض المشاكل التي تخص التقنية، مع مناقشة موضوع مغادرة الحجاج بعد انتهاء الموسم، حتى وصولهم إلى بلادهم بكل يسر وسهولة.