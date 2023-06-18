انت الان تتابع فيديو.. تفاصيل ورقة "بوتين" التي لوّح بها عن سر الانسحاب من كييف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 8:42 صباحاً

التقطت عدسات الكاميرا، السبت، أثناء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفد الوسطاء الأفارقة، تفاصيل ورقةٍ عرَضها بوتين على الوفد. وانتشرت على "تويتر" مقاطع فيديو للرئيس بوتين يلوّح بالورقة متحدثًا عن المفاوضات التي جرت مع الجانب الأوكراني عام 2022 في تركيا. وتحدّث الرئيس الروسي عن المفاوضات التي دفعته لسحب قوات بلاده من العاصمة كييف ومناطق وسومي وتشرنيغو، بناء على المسودة التي تم الاتفاق عليها؛ إلا أن أوكرانيا رفضت إتمامها فيما بعد؛ وذلك عقب الانسحاب الروسي من كييف كجزء من الصفقة وفق "سكاي نيوز عربية". وأصر بوتين على أن هذه الوثيقة تُثبت زيف الرواية الأوكرانية، التي قالت عن الانسحاب الروسي من كييف أنه دليل ضعف وخسارة. ويسعى القادة الأفارقة إلى الاتفاق على سلسلة من "إجراءات بناء الثقة"، حتى مع بدء أوكرانيا هجومًا مضادًّا لطرد القوات الروسية من الأراضي التي تحتلها. ويقلل الكرملين من فرص إجراء محادثات مجدية مع كييف، ويقول إن الظروف "غير مواتية لعملية السلام؛ إذ يجب أن تأخذ أيُّ تسوية في الاعتبار الحقائقَ الجديدة"؛ لكنه أكد "انفتاحه على المبادرات الخارجية واستعداده للإنصات". وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الروسي، استعداده لـ"حوار بناء مع الراغبين في السلام"، خلال لقائه زعماء أفارقة يتوسطون لإنهاء الحرب في أوكرانيا؛ مشيدًا بـ"مقاربتهم المتوازنة" حيال هذه الأزمة.

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