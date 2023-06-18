"البرديني" يحقق الميدالية الفضية في أولمبياد "الكنجارو" للرياضيات

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل الطالب رأفت البرديني من طلاب الصف الخامس بأحد مدارس جدة، على الميدالية الفضية في أولمبياد الكنجارو الدولية للرياضيات، في منافسة جمعت أكثر من ٦ ملايين طالب من ٧٠ دولة مختلفة.

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