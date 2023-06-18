انت الان تتابع لاحظته الأم في صورة.. وميض في عين طفل ينقذه من مرض قاتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 8:58 صباحاً

لاحظت الأم البريطانية دانييل سكوت في أحد صور طفلها، وجود وميض في عينه؛ ليتبين فيما بعدُ أنه شكل نادر من السرطان. وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فبعد الفحص اكتشف الأطباء في مستشفى رويال فيكتوريا، بنيوكاسل، إصابة ابنها "جاكوب" بالورم الأرومي الشبكي؛ وهو نوع نادر من السرطان يصيب في الغالب الأطفال دون سن الثالثة. واليوم يبلغ عمر "جاكوب" 5 أعوام، وأعلن الأطباء شفاءه تمامًا من المرض، مع اللجوء إلى العلاج بالليزر والتبريد. وقالت الأم "دانييل": "لم نكن نتوقع ذلك، لقد قمنا بإيصاله لإجراء فحص طبي لمدة 6 أشهر، إنه بخير الآن". ووصفت "دانييل" لحظة وصول ابنها للمنزل بعد الشفاء: "كنت أبكي وعانقته في صمت تام، كانت لحظة جميلة، بكيت طوال اليوم". وأضافت: "لا أستطيع أن أصدق أن الأمر قد انتهى، أشعر وكأن ثقلًا قد تم رفعه، وأعتقد أن جاكوب يشعر بنفس الشيء، فخورة به بشكل لا يصدق، إنه فتى صغير شجاع". والورم الأرومي الشبكي هو سرطان في العين ينشأ في الشبكية، وهي البطانة الحساسة الموجودة داخل العين. ويصيب الورم الأرومي الشبكي في الغالب الأطفالَ الصغار؛ لكنه نادرًا ما يحدث لدى البالغين.

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