بدون خجل .. صافيناز هتوريك الدبوس والموزة بوصله رقص شرقي جننت الشباب وغلبت سما المصري وفيفي عبده

فنون - سعد محمود - قامت الراقصه صافيناز بإشعال حماس الشباب والمراهقين داخل الوطن العربي وخاصه الوسط الفني بعد قيامها بوصله رقص دامت لاكثر من نصف ساعه داخل الحفلات الشهيره بشاطئ مدينه شرم الشيخ وظهرت الراقصه صافيناز وهي ترتدي البدل المقطعه المفتوحة وقامت باظهار اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا جعلت الجميع في صدمه كبيره واظهرت اشياء ممنوعه من العرض للجمهور شاهد الفيديو قبل الحذف.

تعتبر الراقصه صافيناز من اشهر الراقصات داخل الوطن العربي وخاصه الوسط الفني المصري ولها شهره كبيره داخل السينما المصريه والوسط الفني ولها اعمال فنيه كثيره وتصدرت ترند تويتر لساعات ماضية بسبب ما قامت بنشره عبر صفحتها الرسميه.

حصد الفيديو للراقصه صافيناز على عدد كبير من المشاهدات ومتابعين لها عبر صفات الرسميه على فيسبوك وتويتر بسبب ما قامت بنشره.