بطريرك لبنان: فشل البرلمان في انتخاب رئيس البلاد انتهاك للدستور بدم بارد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 11:28 صباحاً

انتقد بطريرك الموارنة في لبنان، بشارة بطرس الراعي، اليوم (الأحد)، فشل محاولة البرلمان في انتخاب رئيس البلاد، معتبراً الفشل انتهاك بدم بارد للدستور. وتساءل "الراعي" مستنكراً: "كيف نستطيع مع شعبنا أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الأربعاء الماضي، بعد ثمانية أشهر من الفراغ والانتظار، حيث انتُهك الدستور والنظام الديمقراطي بدم بارد"، وفقاً لـ"رويترز". وطالب كل مسؤول بالاعتراف بخطئه وتصحيحه، بعد قرابة ثمانية أشهر من الفراغ الرئاسي في لبنان.

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