الكويت.. إجراءات قانونية بحق "صاحب فيديو الفسق والفجور"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، مساء أمس السبت، أنه جارٍ اتخاذ إجراءات قانونية بحق "صاحب فيديو الفسق والفجور".

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن إدارة الإعلام الأمني أنه: "جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص ظهر بفيديو متداول يحرض الشباب فيه على الفسق والفجور".

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