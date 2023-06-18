"اليونيسيف": 13 مليون طفل يحتاجون لمساعدات إنسانية طارئة في السودان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 11:34 صباحاً

أعلنت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في السودان، مانديب أوبراين، اليوم (الأحد)، أن نحو 13 مليون طفل يحتاجون لمساعدات إنسانية طارئة بسبب الأزمة في السودان. وأوضحت مانديب أوبراين، عبر "تويتر"، أن "اليونيسيف" تطالب بتوفير 100 مليون دولار لدعم وتوسيع نطاق الاستجابة للأزمة في البلاد خلال الشهر المقبل، وفقاً لـ"فرانس برس". ويشهد السودان أزمة طاحنة عقب اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.

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