بوني.. مشاركة فاعلة للمملكة في اجتماعات "خبراء الاقتصاد الرقمي بـG20"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 11:38 صباحاً

شاركت المملكة، ممثلةً في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرًا، في الاجتماع الثالث لاجتماعات خبراء مسار الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين G20، والذي عقد بمدينة بوني بجمهورية الهند –دولة الرئاسة الحالية للمجموعة-، وذلك لمناقشة فرص التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية الرقمية، وتسريع تبني التقنيات الحديثة. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المطروحة على جدوله؛ شملت تحفيز جوانب المهارات الرقمية، وريادة الأعمال الرقمية، إضافةً إلى سد الفجوة الرقمية وتحقيق الازدهار والشمول الرقمي. وأشادت جمهورية الهند، خلال الاجتماع، بنتائج ومخرجات مسار الاقتصاد الرقمي إبان رئاسة المملكة العربية السعودية لأعمال المجموعة في العام 2020، حيث حققت المملكة ضمن اجتماعات وزراء الاقتصاد الرقمي إنجازات نوعية؛ كان أبرزها الوصول لإجماع حول خارطة طريق لقياس وتعريف الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى اعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان. يذكر أن الوزارة تمثل المملكة في المسار الخاص بالاقتصاد الرقمي، في ظل تطلع الرئاسة الحالية إلى الوصول لاقتصادٍ رقميٍ آمنٍ ومزدهرٍ، هادفةً أيضًا البناء على الإنجازات والالتزامات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة بما فيها رئاسة المملكة؛ وذلك من خلال تركيزها على ثلاث أولويات رئيسة في مسار الاقتصاد الرقمي تشمل البنية التحتية الرقمية، والبيئة الرقمية الآمنة، والمهارات الرقمية.

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