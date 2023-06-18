انت الان تتابع "الدفاع البريطانية": الخسائر الروسية في أوكرانيا ربما تكون في أعلى مستوياتها منذ مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها المستمر للحرب الروسية الأوكرانية، اليوم (الأحد) بأن "الخسائر الروسية ربما تكون في أعلى مستوياتها منذ ذروة معركة باخموت في مارس الماضي".

وأوضحت الاستخبارات البريطانية، أن أعنف المعارك تركزت في جنوب شرق مقاطعة زابوروجيا حول باخموت وإلى الغرب في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، وفقاً لـ"فرانس برس".

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