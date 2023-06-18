"عقارات الدولة" تؤكد جاهزيتها لخدمة المنظومة الحكومية المشاركة في تنظيم موسم الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 12:01 مساءً

أكّدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اكتمال جاهزية مجمّع الدوائر الحكومية في حِمى المشاعر المقدسة لاستضافة القطاعات الحكومية المشاركة في تنظيم موسم حج هذا العام 1444هـ. وأوضحت أنّ المجمّع يُعدّ واحداً من المشروعات النموذجية بتصميمه الذي تم بناؤه وفق أفضل المواصفات الفنية والتقنية، إضافةً إلى موقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة، مبينةً أن مساحته الإجمالية تزيد عن 1.1 مليون متر مربع، كما يضم 49 مبنى بطاقة استيعابية تتجاوز 10 آلاف موظّف. وأضافت: يوفّر مجمّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر بيئة عمل (إدارية – سكنية)، للجهات الحكومية المشاركة في تنظيم الحج وتلبي احتياجات منسوبيها، إضافةً إلى تقديم خدمات الدعم اللوجستي في إدارة وتشغيل وصيانة المجمّع على مدار الساعة، مبينةً أن المجمّع يهدف إلى تمكين المنظومة الحكومية المشاركة في تنظيم موسم الحج من أداء مهامها وتقديم خدماتها لضيوف الرحمن، حيث سهّل عملية التواصل والتنسيق بين الجهات كافة.

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